Leeuwinnen loten gunstig voor EK-kwalificatie

De Nederlandse voetbalsters krijgen in de kwalificatie voor het EK van 2021 een paar verre uitwedstrijden. De regerend kampioen van Europa werd in groep A ingedeeld bij Rusland, Slovenië, Turkije, Kosovo en Estland.

Op papier is dat een gunstige loting voor Oranje, dat ook gekoppeld had kunnen worden aan bijvoorbeeld Denemarken of België. Met Kosovo treft Oranje het land dat voor het eerst meedoet aan de EK-kwalificatie. Rusland, de nummer 25 van de wereldranglijst, is op papier de zwaarste tegenstander voor de ‘Leeuwinnen’ die zelf de zevende plek innemen. Slovenië (55e), Turkije (59e), Estland (98e) en Kosovo (123e) zijn ook bepaald geen hoogvliegers.

Tijdens de loting gebeurde iets opvallends. De Engelse keepster Rachel Brown liet een briefje dat ze uit een van de balletjes had gehaald, met daarop de naam van een land, per ongeluk vallen voordat ze die had getoond aan het publiek. Het briefje dwarrelde precies in het gat in de tafel waarin alle voorgelezen briefjes werden gestopt. Het kostte heel wat moeite en tijd om uit te vinden welk briefje het was. Het bleek om Servië te gaan.

Aan de kwalificatiereeks, die eind augustus begint en tot het najaar van 2020 duurt, doen 47 landen mee. Engeland is als gastland al verzekerd van deelname aan het EK, waaraan zestien landen mogen meedoen. De finale is op Wembley. De negen groepswinnaars en drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks. De andere zes landen die als tweede eindigen in hun poule strijden in de play-offs om de drie resterende tickets.