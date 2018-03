Leeuwinnen na gelijkspel tegen IJsland naar finale

Met zeven punten en een doelsaldo van 9-4 zijn de Europees kampioenen zeker van een plek in de finale op woensdag. De twee beste nummers één van de drie groepen strijden om de hoofdprijs. Oranje heeft in ieder geval betere cijfers dan Zweden, dat in groep B weliswaar ook zeven punten pakte, maar een doelsaldo van 7-2 heeft. De ploeg van Wiegman moet nog even afwachten of Zweden de tegenstander wordt of een land uit groep A.