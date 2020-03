Leeuwinnen raken ook Daniëlle van de Donk kwijt

,,Het gaat niet goed, ze kan heel moeilijk lopen", zei bondscoach Sarina Wiegman. Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is. Van de Donk kan dinsdag in ieder geval niet meedoen in de laatste wedstrijd op het Tournoi de France, in Valenciennes tegen gastland Frankrijk.



Wiegman zag eerder al Victoria Pelova (knie) en Vivianne Miedema (bovenbeen) geblesseerd afhaken. De Brabantse Aniek Nouwen is uit voorzorg naar huis gestuurd, vanwege een aangescherpt advies van het RIVM wat betreft het nieuwe coronavirus.



Jill Roord moest de duels met Brazilië (ook 0-0) en Canada overslaan vanwege bovenbeenklachten, maar zij kan mogelijk tegen Frankrijk wel meedoen. Wiegman heeft spits Fenna Kalma opgeroepen om haar uitgedunde selectie te versterken.