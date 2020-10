Leeuwinnen stellen met zevenklapper tegen Estland EK-kwalificatie veilig

Door Tim Reedijk Het was vanaf de eerste minuut niet de vraag óf de Leeuwinnen zouden winnen, maar met hoeveel. Estland is een laagvlieger in groep A van de EK-kwalificatie, de poule waarin de Oranjevrouwen volledig domineerden met nu 24 punten uit acht wedstrijden. In Tallinn werd het ruim een jaar geleden al 0-7, vandaag werd die score dus opnieuw behaald in een leeg stadion van FC Groningen.

In de tweede helft besloot Wiegman na een uur, speeltijd te gunnen aan bijvoorbeeld Danique Kerkdijk en Inessa Kaagman en later ook aan Lynn Wilms en Sisca Folkertsma die anderhalf jaar geleden voor het laatst voor Oranje speelde. Groenen maakte er snel daarna 5-0 van – de eerste keer dat ze tweede keer scoorde in een officieel duel – en een kwartier voor tijd maakte basisspeelster Aniek Nouwen na een ingestudeerde hoekschop met een fraaie diagonale kopbal haar eerste interlanddoelpunt en daarmee de zesde treffer. Ook Katja Snoeijs maakte haar eerste interlandtreffer en dat in haar basisdebuut, waarmee de vertrouwde 7-0 weer op het bord stond. In alle drie de wedstrijden die de Leeuwinnen in hun historie speelden tegen Estland mondde het uit in die score.