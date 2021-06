Leeuwinnen treffen in ‘uitzwaaiwedstrijd’ op 3 juli Zuid-Afrika

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman oefent morgen in Enschede tegen Noorwegen (aftrap 18.00 uur). Het betekent voor de voetbalsters een terugkeer naar de plek waar ze in 2017 de Europese titel veroverden. ,,We hebben mooie wedstrijden gespeeld in Enschede”, zei Wiegman over de halve finale tegen Engeland (3-0) en de EK-finale tegen Denemarken (4-2). ,,Mooi dat we eindelijk weer voor supporters mogen spelen, daar verheugen we ons enorm op.” Vooralsnog zijn er 2700 kaarten verkocht voor het duel in de Grolsch Veste, waar maximaal 7500 mensen naar binnen mogen. Bezoekers moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus.

Quote Ik verwacht niet dat we op alle plekken met de basis starten, maar voor een groot deel wel Sarina Wiegman De oefeninterland op 3 juli tegen Zuid-Afrika mag voor volle tribunes gespeeld worden, omdat de coronamaatregelen aan het einde van deze maand verder worden versoepeld. Ook dan moeten bezoekers zich vooraf wel laten testen of een vaccinatiebewijs laten zien. Na het duel met Zuid-Afrika gaat Oranje naar Japan, om zich voor te bereiden op de Spelen. In de aanloop naar de eerste groepswedstrijd, op 21 juli in Rifu tegen Zambia, spelen de ‘Leeuwinnen’ nog een oefeninterland achter gesloten deuren.

Vivianne Miedema en Lieke Martens keren morgen terug in de Nederlandse ploeg voor het oefenduel met Noorwegen. De twee aanvalsters deden donderdag niet mee in de verloren oefeninterland tegen Italië (1-0). Spits Miedema (Arsenal) was toen niet helemaal fit, linksbuiten Martens (FC Barcelona) kreeg rust en bleef op de bank.



Wiegman greep het duel met Italië aan om te experimenteren. In de aanloop naar de Olympische Spelen wilde ze wat andere speelsters aan het werk zien. ,,Tegen Noorwegen zijn we van plan wat meer naar de beoogde elf voor de Spelen te gaan”, zei Wiegman een dag voor het duel. ,,Ik verwacht niet dat we op alle plekken met de basis starten, maar voor een groot deel wel. Miedema en Martens zijn fit en inzetbaar.”

De wedstrijd in en tegen Italië was ‘erg teleurstellend’, aldus Wiegman. ,,Maar we hebben wel een hoop spelers aan het werk kunnen zien. Op internationaal niveau spelen is voor de meesten toch iets anders dan op clubniveau. We hebben weer wat meer informatie vergaard.”



Woensdag maakt de bondscoach haar selectie voor de Spelen bekend.