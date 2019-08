Leeuwinnen walsen over pover Estland heen in eerste EK-kwalificatieduel

Door Daniël Dwarswaard



Het klinkt luid door het vrijwel lege Lilleküla Stadion van Tallinn. Keeper Sari van Veenendaal laat er in haar traditionele peptalk vlak voor de wedstrijd geen misverstand over bestaan. ,,EK- en WK-finales starten híer!’’ De kreet is op de tribunes te horen. De veelal lege tribunes. Want natuurlijk doelt de aanvoerder van Oranje op de totaal ambiance dan de Leeuwinnen de afgelopen maanden en afgelopen jaren in eigen land zijn gewend. Het ging in de voorbeschouwingen vooral dáár over. En toch: de precies 1881 toeschouwers is een record voor een vrouwenwedstrijd in Estland.



Van Veenendaal wil met de speech maar zeggen: daar houden we nu dus even mee op, het belang is duidelijk. Maar goed, óók al zou Oranje zich niet hebben kunnen motiveren voor de opening van de kwalificatiereeks, dan nóg had Nederland simpel van Estland gewonnen. Het niveauverschil met de nummer 99 (!) van de wereldranglijst is gewoonweg te groot. Op werkelijk elk vlak: technisch, tactisch, fysiek.