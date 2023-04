Leider en gifkikker: Ajax weet dat mét Edson Álvarez kansen stijgen in bekerfinale tegen PSV

In de Kuip telt alleen de bekerwinst voor PSV én Ajax: ‘Tweede plaats is geen prijs, een beker wel’

Ze strijden samen om plek 2 in de competitie. Dromen van de Champions League. Zien de Conference League als straf. En weten dat Europa League-deelname als tussenweg ook goed mogelijk is. Maar vandaag parkeren ze bij Ajax en PSV voor even al het scenariodenken. Dan telt alleen bekerwinst.