Leiding Feyenoord ontwaakt met schaamte: ‘Dit doet heel veel schade aan de club’

Late treffer zorgt voor feest in Almere: ploeg van Alex Pastoor wint derde periode en is zeker van play-offs

Almere City is maandagavond winnaar geworden van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht op de valreep met 1-0. Aanvoerder Damian van Bruggen zorgde met een doelpunt in de 87ste minuut voor feest in het Yanmar Stadion in Almere.