Leven van Utrechtse voetbaltweeling Timber (19) is net een jongensboek, álles deden ze samen... tot nu

Video Horeca verbaasd, Oranje kijken in de kroeg mag niet: ‘Maar we mogen dan wel ‘Ik vertrek’ aanzetten?’

28 mei De horeca in Utrecht reageert verbaasd en ontzet op het bericht dat de overheid Oranje-feestjes in de horeca tijdens het EK voetbal aan banden wil leggen. ,,Hoezo mogen wij geen Oranje kijken in onze eigen zaak? Mogen we van de minister dan wel ‘Ik vertrek’ of de ‘Meilandjes’ aanzetten? Sorry hoor, maar wat denken ze nou zelf?”