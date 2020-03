Lieke Martens is terug bij Oranje: ‘Mentaal was mijn afwezigheid heel zwaar’

Tournoi de FranceHet ging tijdens het WK enorm vaak over de teen van Lieke Martens. Nu is de buitenspeler terug bij Oranje. Morgen beginnen de Leeuwinnen aan een oefentoernooi in Frankrijk, als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Brazilië is de eerste tegenstander.

Door Daniël Dwarswaard



De verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten was haar laatste wedstrijd in het shirt van Oranje. Acht maanden geleden was dat. Maar voor Lieke Martens voelt het als drie jaar. Nu, eindelijk, is ze terug bij Oranje. Na een slepende teenblessure die haar maanden aan de kant hield. Ze voelt af en toe nog steeds wat pijn, maar het grote plaatje is: die blessure, groot uitgemeten tijdens het afgelopen WK, is een gesloten boek.

,,Mentaal was mijn afwezigheid heel zwaar’', zegt Martens vanuit Lens waar Oranje zich voorbereid op de wedstrijd morgenavond tegen Brazilië in Valenciennes. De plek waar tienduizenden Oranje-fans afgelopen zomer verzamelden toen Oranje op het WK tegen Kameroen en Italië speelde. ,,Ik ben nog nooit zo lang geblesseerd geweest. Nooit zo lang weggeweest bij Oranje. Dat was heel pittig. Ik had ook in het dagelijks leven last van die teen. Ik weet nog steeds niet precies wat er mis was. Maar het zat niet goed met het gewricht en het bot. Dan merk je pas hoe vaak je een teen belast.’’

Ze miste haar collega internationals. ,,Sommigen zijn ook vriendinnen. Heerlijk dat ik nu weer met die meiden in trainingskamp ben. Sommigen zeiden: je bent al weer terug? Maar voor mijn gevoel is het drie jaar geleden. Bizar dat de finale mijn laatste wedstrijd was.’'

Volledig scherm Lieke Martens. © BSR Agency Oranje zit nog middenin de kwalificatie voor het EK 2021. Plaatsing voor dat toernooi is een kwestie van tijd. Maar ook de voorbereiding op de Spelen begint nu echt. Met het oefentoernooi waarin Nederland speelt tegen gastland Frankrijk, Brazilië dus en Canada. Martens: ,,Allemaal toplanden. Het niveau dat we ook op de Spelen kunnen verwachten. Een ander niveau dan in de EK-kwalificatie. Deze wedstrijden hebben we nodig om ons gewenste niveau te halen. En het is een goed moment om te kunnen zien waar we staan. Persoonlijk kijk ik er natuurlijk ook naar uit om weer voor Oranje te kunnen spelen.’’

Bij haar club FC Barcelona gaat het crescendo. De ploeg ligt op koers om kampioen van Spanje te worden en maakt ook nog kans op het winnen van de Champions League. ,,Ik heb de laatste wedstrijden in de basis gespeeld en steeds vaker negentig minuten kunnen maken. Het plezier is weer terug en dat maakt me gelukkig.’’