‘Lieve jongen’ Maeda laat FC Utrecht na ‘toeval-avondje’ dromen van De Kuip

Orkun Kökçü ziet Feyenoord verdiend punt pakken: ‘PSV heeft alleen twee goede counters gehad’

Orkun Kökçü is blij dat Feyenoord zichzelf in de slotfase van de topper tegen PSV heeft beloond. De Rotterdammers knokten zich in blessuretijd naar een 2-2 gelijkspel tegen de Eindhovenaren, dankzij twee doelpunten van Alireza Jahanbakhsh.

5 februari