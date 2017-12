Linksbuiten Bandé kan meerjarig contract bij Ajax tekenen

Bandé kan een concurrent of een opvolger van Amin Younes zijn, die een aflopend contract heeft in Amsterdam. Ondanks het feit dat Justin Kluivert zich de laatste weken laat zien op die positie wil Ajax zich versterken met de in Ouafadougou geboren flankaanvaller.



Afgelopen zomer wilde Ajax in de persoon van Richarlison al een concurrent voor Younes aantrekken. De Amsterdammers treuzelden echter te lang, waardoor hij naar Watford vertrok. Daar maakt hij dit seizoen indruk. Met Bandé wil Ajax nu geen risico lopen en daarom aast de club op een vlugge presentatie.



Bandé speelt sinds dit seizoen bij Mechelen, waar hij een uitstekende indruk achterlaat. Hij scoorde al acht keer in zeventien competitieduels in België en verzorgde één assist. Bandé kwam ook al uit voor het nationale elftal van Burkino Faso.