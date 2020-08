Linssen: ‘Hoe gekker het publiek, hoe meer vleugels ik krijg’

,,Ja natuurlijk ben ik geschrokken”, zegt Bryan Linssen, kort nadat hij zijn eerste publieke training als Feyenoord-speler heeft afgewerkt. De van Vitesse overgekomen aanvaller doelt op het nieuws dat bij concurrent Ajax dertien werknemers -onder wie een aantal voetballers- antistoffen tegen COVID-19 hebben aangemaakt. Het onderstreept volgens Linssen nog maar eens de gekke tijd, die ook aan het voetbal niet voorbijgaat. ,,Maar”, voegt de Limburger eraan toe. ,,Als je eenmaal op dat veld staat voel je geen angst. Dan wil je maar één ding: lekker voetballen. ”

Feyenoord traint deze woensdagmorgen voor het eerst openbaar. En dat is in coronatijden een wat andere voorstelling dat gewoonlijk in De Kuip. Ja, er trekt wat vuurwerk op vanaf de korte zijde. En ja, de 1800 toeschouwers applaudisseren voor hun helden, van wie de herstellende Steven Berghuis en licht geblesseerde doelman Justin Bijlow ontbreken. Maar een gepassioneerde voetbalsfeer is ver te zoeken. Net als de helikopter, waaruit nog weleens nieuwe oogst wil vallen. Meest aanwezige Feyenoorder is vandaag nog wel stadionspeaker Peter Houtman, die de training anderhalf uur lang van live commentaar verzorgt voor de mensen op de tribune. Hij stelt de nieuwe spelers Mark Diemers, Christian Conteh en Linssen voor, daarna de stafleden, later ook de materiaalverzorger en zijn gevolg en constateert kort voor de partijvorm dat het zonnetje er al vroeg bij is vandaag. Houtmans aanstekelijke enthousiasme ten spijt; opnieuw wordt duidelijk dat voetbal in een nagenoeg leeg stadion een weinig opwindende dynamiek kent.

,,Het is apart, ja”, erkent Linssen, die weet dat De Kuip tijdens het aanstaande oefenduel met Sparta (zondag 14.30 uur) evenmin drukbevolkt zal zijn. ,,Je wil in een volle Kuip spelen, dat lijkt me logisch. Anderzijds: ook als er straks maar zevenduizend supporters zitten, zullen ze goed te horen zijn. Dat merk je ook wanneer Feyenoord een uitwedstrijd speelt. Ook al zijn de supporters met weinig; in elk stadion hoor je ze er bovenuit.”

Kuip-vrees

Mooie retoriek voor een nieuwkomer, uiteraard. Toch past het wel bij de voetballer die Linssen is. Een publieksspeler is hij, de aanvaller die zijn profloopbaan begon bij Fortuna Sittard en later uitkwam voor MVV, VVV, Heracles, FC Groningen en Vitesse. Een gifkikker die het vuurtje op de tribunes graag oppookt. En dat is hij ook in Rotterdam-Zuid zijn streven. Voor ‘Kuip-vrees’, een fenomeen waaronder zo velen van zijn voorgangers gebukt gingen, is hij niet bang. ,,Welnee”, zegt Linssen. ,,Ik ben niet het type dat snel ergens van onder de indruk is. Ik vind het alleen maar mooi, voetballen in De Kuip. Ik wil me heel graag laten zien. Hoe gekker het publiek, hoe meer vleugels ik krijg. Ik krijg er energie van.”

Maar deze snikhete woensdagmorgen valt het met die hectiek dus allemaal wel mee in het Rotterdamse stadion, waar het gros van de aanwezigen zich keurig houdt aan de anderhalve meter afstand en stadionspeaker Houtman hen er tijdens zijn live-commentaar nog maar eens op wijst dat het veld prachtig gemaaid is. Slechts een enkele keer stijgt -tegen de corona-richtlijnen in- het ‘Hand in Hand Kameraden’ op vanaf de korte zijde. Het is een overtreding die publiekspeler Linssen wel door de vingers wil zien, bekent hij na afloop. ,,Voetbal is een emotiesport. Als ik thuis op de bank zit kan ik ook niet negentig minuten aan een stuk mijn mond houden, hoor.”