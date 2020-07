Linssen met succes door medische keuring en bijna van Feyenoord

Door Mikos Gouka



Natuurlijk wil trainer Dick Advocaat na de derde plek van afgelopen seizoen verder omhoog. Maar de Hagenaar weet ook dat nummer vier PSV alles uit de kast zal halen om beter voor de dag te komen dan afgelopen seizoen. Bovendien zien ze in de Kuip dat FC Utrecht over een sterke selectie beschikt voor komend seizoen. Advocaat moet allereerst maar zorgen dat hij die clubs weer voor kan blijven.



Feyenoord verloor vorig seizoen slechts eenmaal, maar het zat de Rotterdammers in veel wedstrijden ook niet tegen. Met Linssen weet Advocaat dat hij tot de tijd dat Luis Sinisterra fit is, gewoon de beschikking heeft over een echte linkerspits. Eentje met scorend vermogen en de kwaliteiten om een assist af te leveren. De Duitser Christian Conteh (20) is volgens technisch directeur Frank Arnesen iemand die nog wel even de tijd nodig heeft en Ridgeciano Haps was afgelopen seizoen een pure noodoplossing als linksbuiten.