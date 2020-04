Linssen naar Feyenoord is juist nu het overwegen waard

Door Mikos Gouka



Eerlijk is eerlijk. Als Martin van Geel in zijn tijd als technisch directeur van Feyenoord met Bryan Linssen (29) op de proppen was gekomen, was een klaterend applaus absoluut achterwege gebleven. De Brabander hanteerde volgens zijn criticasters op scoutinggebied een simplistisch tweesporenbeleid. ‘Bord op schoot-scouting’ en ‘reünie in de Kuip’. Wie opviel in de samenvattingen van Studio Sport, kon een telefoontje van Van Geel verwachten. Wie ooit in de Kuip had gespeeld, werd later vast en zeker weer teruggehaald. Het gevolg was te vaak een selectie met modale voetballers en jongens die hun oude niveau niet meer konden aantikken.