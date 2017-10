Lisse-coach De Ruiter: Dit doet zeer

Ook Ajax-vrouwen uitgeschakeld in Europa

22:37 De voetbalsters van Ajax zijn er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het Italiaanse Brescia was woensdag op eigen veld met 2-0 te sterk voor de landskampioen. Thuis had Ajax vorige week met 1-0 gewonnen.