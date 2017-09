LIVE: Ajax nog vijf minuten verwijderd van puntenverlies

Kasper Dolberg is zijn basisplaats bij Ajax even kwijt. De Deense spits zit zondagmiddag om 14.30 uur op de bank als zijn ploeg aan de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag begint. De negentienjarige Dolberg kon dit seizoen nog niet overtuigen. Hij wacht in verschillende competities al 651 minuten op een doelpunt. Dolberg scoorde op 14 mei voor het laatst, uit tegen Willem II. Voor trainer Marcel Keizer blijft de Deense tiener zijn eerste keus in de punt van de aanval. ,,Maar als hij moe of even niet in vorm is, dan kan ik een keer voor een ander kiezen'', stelde hij. In het uitduel met ADO Den Haag is Klaas-Jan Huntelaar de spits van Ajax. Frenkie de Jong start op het middenveld en krijgt opnieuw de voorkeur boven Lasse Schöne. Justin Kluivert is weer helemaal fit en houdt David Neres op de bank.