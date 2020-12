LIVE | Almere City al vroeg op voorsprong tegen VVV

VAR-discussie met Van Boekel: 'Er zijn fouten gemaakt, bij die situaties had er nooit ingegrepen mogen worden’

12 december Tweeënhalf jaar na zijn introductie in de eredivisie lijkt de onvrede over de Video Assistent Referee alleen maar groeiende. Pol van Boekel gaat de discussie daarover graag aan. Hij is de meest ervaren VAR van Nederland, maar noemde het systeem ook een mindfuck. En hij erkent: ,,Het moet beter.’’