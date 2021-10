LIVE | Aursnes vervangt Toornstra, late keeperswissel bij Vitesse

Samenvatting Schmidt geeft compliment aan Drommel: ‘Soms heb je een doelman op de juiste momenten nodig’

1 oktober Trainer Roger Schmidt van PSV complimenteerde na het duel met Sturm Graz meerdere PSV'ers. Door de ruime zege (1-4) in Oostenrijk leiden de Eindhovenaren na twee duels nu in de eigen Europa Leauge-groep. ,,We hebben de eerste vijftig minuten heel goed gespeeld en daarna zakte het wat in, omdat we een beetje spanning verloren”, zei de trainer.