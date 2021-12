LIVE | AZ en Fortuna met gelijke stand rust in na eerste helft met twee gezichten

Invaller Adiléhou kopt geestdo­dend NAC in slotminuut langs Helmond Sport

Het is NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie met veel moeite gelukt de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport te winnen. In het eigen Rat Verlegh Stadion wonnen de Bredanaars met 1-0 dankzij een doelpunt vlak voor tijd van invaller Moïse Adiléhou uit Benin.

27 november