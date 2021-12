LIVE | AZ gaat tegen FC Groningen zonder Pavlidis op jacht naar zevende zege op rij

Ontdek de Eredivisie Het dna van NAC Breda: ‘Dit is een club van hoge pieken en diepe dalen’

In de vijfde aflevering van de serie ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Mossou zijn eigen Breda van het altijd rumoerige NAC. Hoewel alweer een tijdje een eerstedivisieclub, is en blijft Breda een echte voetbalstad. En, zo zegt Sjoerd er dan graag zelf bij: ,,De club staat op de eeuwige lijst van eredivisieclubs sinds de invoering van het betaalde voetbal keurig in de top 10.”

