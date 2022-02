LIVE | AZ hervat jacht op top drie tegen Heracles

Waarom Toon Gerbrands nu al plaats­maakt voor Marcel Brands, onder wie een nieuw PSV wordt opgebouwd

Binnen PSV was er geen enkele vrees dat Marcel Brands op korte termijn bij Ajax aan de slag wilde gaan. Wel is hij nu vrij man en dat was de belangrijkste reden voor de raad van commissarissen om na dit seizoen een nieuwe koers te gaan varen met de Eindhovense club. PSV wil met hem nieuw elan bewerkstelligen en dus gaat Toon Gerbrands drie jaar eerder weg dan contractueel overeengekomen.

14 februari