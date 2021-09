LIVE | Bijlow en Pedersen maken interlanddebuut in Oslo, Van Gaal zet De Jong neer als controleur

Ruim twee maanden na de uitschakeling door Tsjechië op het EK hervat Oranje het kwalificatietoernooi voor het WK 2022 in Qatar met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Louis van Gaal zit vanavond na zeven jaar weer als bondscoach op de bank. Wat kan Oranje onder zijn leiding uitrichten? Mis via ons liveblog niets van deze belangrijke wedstrijd.



• Aftrap: 20.45 uur

• Ullevaal-stadion in Oslo (7000 toeschouwers welkom)

• Arbiter: Szymon Marciniak