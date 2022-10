LIVE Champions League | Ajax strijdt in eigen huis tegen Liverpool voor laatste kans op CL-overwintering

Ralf Seuntjens heeft agressieve vorm van kanker: ‘Niemand vraagt nu meer of ik al aan chemothera­pie ben begonnen’

Wat een sprookjesachtig slot van zijn loopbaan had moeten worden in Japan, veranderde in een tragedie. De Bredase voetballer Ralf Seuntjens (33) lijdt aan een agressieve vorm van kanker. ,,Het leek wel alsof alles om me heen bevroor.’’

22 oktober