LIVE Champions League | Ajax voor rust weggespeeld door Napoli, wat brengt tweede helft in Amsterdam?

Voetbalpod­cast | ‘Sarina Wiegman als bondscoach van de Engelse mannen zou een geweldige stunt zijn’

Kan een vrouw bondscoach worden van de Engelse mannen? Een Nederlandse vrouw? Het is een van de vragen in de AD Voetbalpodcast vandaag. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou. Ook de vraag of Nederland een top 3 of een top 5 heeft én hekkensluiter FC Emmen komen aan bod.

30 september