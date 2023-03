LIVE Conference League | AZ incasseert snel een gele kaart in return tegen Lazio

AZ was een week geleden knap met 1-2 te sterk voor Lazio in Rome. De uitgangspositie voor het bereiken van de kwartfinales van de Conference League is dan ook goed, al zullen de mannen van Pascal Jansen hun handen ook vanavond weer vol hebben aan de Italianen. Om 21.00 uur is er afgetrapt, mis hier niets!