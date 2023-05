LIVE Conference League | AZ op jacht naar goal tegen West Ham, eerste kans voor Karlsson

Orkun Kökçü vertelt over zijn problemen: ‘Het moet geen huilver­haal worden, we zijn kampioen’

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü liet de afgelopen maanden al eens doorschemeren dat hij vorig jaar wat problemen had. Lang hield hij geheim wat er nu precies aan de hand was, maar na de kampioenswedstrijd vertelde hij voor de eerste keer over de problemen die heeft gehad, maar inmiddels achter zich heeft gelaten.