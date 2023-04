LIVE Conference League | Karlsson op de bank bij AZ, Verbruggen en Vertonghen spelen bij Anderlecht

LIVE Europa League | Wieffer schiet Feyenoord met fraaie volley op voorsprong, Idrissi haalt bal van de lijn

Feyenoord aast op revanche op AS Roma na de verloren Conference League-finale van afgelopen seizoen. In de eigen Kuip is er in de eerste helft nog niet gescoord, maar de thuisploeg komt vlak voor rust wel goed weg. Lorenzo Pellegrini mist een strafschop. Volg de tweede helft hier!