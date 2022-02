LIVE | Dekselse Madueke knalt PSV naar snelle voorsprong

Voorzich­tig ‘schaam je kapot’ rolt van de tribunes in Heerenveen: ‘Zitten echt wel doelpunten in dit team’

Na wéér een nederlaag zonder zelf te scoren, de zesde op rij, dreigt Heerenveen in een vrije val te belanden. Acute degradatiestress is er nog niet, maar zorgelijk is de situatie wel. Heerenveen brak door de doelpuntendroogte zelfs een negatief clubrecord. ,,Maar er zitten echt wel doelpunten in dit team.”

14 februari