LIVE EK-kwalificatie | Oranje gaat na afgang tegen Frankrijk op zoek naar monsterzege tegen Gibraltar

Het Nederlands elftal wil vanavond met een monsterzege op Gibraltar een beetje revanche nemen voor de afgang van drie dagen eerder in Frankrijk (4-0). ,,De eerste stap is winnen, daarna moeten we zoveel mogelijk goals maken”, zei een getergde bondscoach Ronald Koeman gisteren. ,,We moeten van minuut 1 tot 97 alles doen om zoveel mogelijk goals te maken.” Volg het tweede duel uit de EK-kwalificatie vanaf 19.00 uur in ons liveblog.