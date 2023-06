LIVE EK Onder 21 | Jong Oranje begint met Burger voor geschorste Timber aan cruciaal laatste groepsduel

Jong Oranje wacht EK-clash met Portugal: ‘Cruciaal, bij verlies is het misschien over’

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi beschouwt de tweede groepswedstrijd op het EK in Georgië tegen Portugal, zaterdag om 20.00 uur (18.00 uur in Nederland) als ‘cruciaal’ voor beide ploegen. De zwakke punten van de opponent? ,,Het lijkt me niet dat ik die al moet delen”, grapte verdediger Micky van de Ven op de persconferentie.