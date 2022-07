Live EK Voetbal | Oranje Leeuwinnen virtueel tweede, Van Domselaar belangrijk met reddingen

De Oranje Leeuwinnen willen zich vanavond als groepswinnaar plaatsen voor de knock-outfase op het EK, waarmee ze dan het sterke Frankrijk ontlopen in de kwartfinales. Het team van Mark Parsons begon om 18.00 uur op Bramall Lane in Sheffield aan de wedstrijd tegen Zwitserland. Bekijk hier alle scenario's voor vanavond in poule C. Bekijk hier de tussenstand bij Zweden - Portugal in Leigh.