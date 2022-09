LIVE eredivisie | Ajax loopt al snel weg bij Heerenveen, Dusan Tadic belangrijk met assists

Spar­ta-trai­ner Steijn over Saito en de slijtage­slag van Feyenoord: ‘Een voordeel? Dat blijkt pas achteraf’

Koki Saito (21) viel zo indrukwekkend in tegen FC Volendam dat ze op Spangen niet kunnen wachten om de Japanner te zien schitteren in de Kuip. Trainer Maurice Steijn heeft een topfitte selectie voor de stadsderby tegen Feyenoord (zondag 20.00 uur) en dus ruim keuze, ook Saito is een optie. Steijn weet niet of de nederlaag van de Rotterdammers tegen Lazio een voordeel is.

9 september