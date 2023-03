LIVE eredivisie | Ajax overrompelt Heerenveen en slaat in eerste twintig minuten drie keer toe

Sinds John Heitinga het roer bij Ajax heeft overgenomen, wonnen de Amsterdammers alle zes de competitiewedstrijden. Een zevende zege lijkt in aantocht, want na twintig minuten stond de landskampioen bij Heerenveen al met 0-3 voor! Volg het verdere verloop in ons liveblog.