LIVE eredivisie | AZ op voorsprong met tien man, maar Volendam brengt spanning terug via invaller Henk Veerman

AZ-trai­ner Pascal Jansen blikt vooruit op duel met FC Volendam: ‘Het is de uitdaging om stabiel te blijven’

AZ won gisteren weer eens een keer na drie nederlagen maar de Conference League-wedstrijd tegen FC Vaduz in Liechtenstein (1-2) was niet direct een opsteker wat betreft het vertoonde spel. ,,Het was blij vlagen maar ietsje beter dan afgelopen weekeinde tegen Excelsior,” zei trainer Pascal Jansen vanmiddag tijdens het persmoment voor de eredivisiewedstrijd tegen FC Volendam van komende zondag.

28 oktober