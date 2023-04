LIVE eredivisie | AZ op voorsprong tegen RKC Waalwijk dankzij Sven Mijnans

Voetbalpod­cast | ‘Italië is dit seizoen het voetbal­land van Europa’

De vier halvefinalisten van de Champions League zijn bekend. Wie is favoriet van de vier? Kan Feyenoord een vuist maken tegen AS Roma? Hoe komt AZ aan doelpunten tegen Anderlecht? En 19 minuten van een gestaakte wedstrijd uitzenden of niet? Etienne Verhoeff neemt het door met Mikos Gouka vanuit Rome.