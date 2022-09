LIVE eredivisie | AZ op weg naar eenvoudige zege in Emmen

Cody Gakpo kritisch op PSV na zeperd bij FC Twente: ‘Dit kan niet’

Een slechte eerste helft kostte PSV de kop op bezoek bij FC Twente (2-1). Aanvoerder Cody Gakpo, gewild tijdens de transferperiode maar nog steeds speler van de Eindhovenaren, was kritisch op zijn team. ,,De communicatie verliep stroef. Dat moeten we echt verbeteren, want dit kan niet", aldus Gakpo bij ESPN.

