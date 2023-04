LIVE eredivisie | Dolend FC Utrecht op bezoek bij degradatiekandidaat FC Groningen

Jan van Halst volgt Danny Blind op als voetbalcom­mis­sa­ris bij Ajax

Jan van Halst wordt door de Raad van Commissarissen voorgedragen als voetbalcommissaris bij Ajax. De benoeming is voor 3,5 jaar, zo laten de Amsterdammers weten. Daarmee is er in de Johan Cruijff Arena eindelijk een opvolger voor Danny Blind.