LIVE eredivisie | Emmen kan tegen NEC ‘gouden’ zaken doen in strijd tegen degradatie

Interview Hoe zijn vrouw Ryan Thomas (28) wakker schudde na zware periode: ‘Ik moest normaal doen’

Ryan Thomas (28) is terug op het veld bij PEC Zwolle, de trotse koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Na een depressieve periode bij PSV, met veel blessures, ging de middenvelder uit Nieuw-Zeeland voetbal als werk zien en niet meer als zijn leven. ,,Mijn echte geluk is thuis, voetbal kan me alleen maar extra blij maken.”