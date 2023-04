LIVE eredivisie | Emmen komt langszij op bezoek bij Cambuur, krijgt deze degradatiekraker nog een winnaar?

Dubbelinterview Xavi Simons en Patrick van Aanholt over Messi, hun vriend­schap, Oranje en de toekomst bij PSV

Hoe is het om als 17-jarige al de kleedkamer te delen met wereldtoppers als Messi, Ramos, Lampard of Drogba? De PSV’ers Xavi Simons (19) en Patrick van Aanholt (32) maakten het beiden mee. Samen praten ze ook over hun vriendschap, Oranje en de toekomst bij PSV. ,,Ik ben vooral blij voor mijn moeder, dat ik haar trots maak.’’