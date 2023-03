LIVE eredivisie | Excelsior krijgt wat het verdient en maakt gelijk tegen Sparta

De voetbalzondag in de eredivisie wordt afgetrapt met een Rotterdamse derby: Excelsior - Sparta. De thuisploeg staat vijftiende met twintig punten, de bezoekers zijn bezig aan een sterk seizoen en bezetten de zesde plaats op de ranglijst (37 punten), al gingen de laatste twee wedstrijden verloren. Het duel in Kralingen is om 12.15 uur begonnen en volg je in ons liveblog.