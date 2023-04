LIVE eredivisie | FC Groningen en FC Utrecht snakken naar verlossende goal

FC Utrecht zit sinds de bekerblamage tegen de amateurs van Spakenburg (1-4) in een moeilijke fase. De laatste vier wedstrijden in de eredivisie werden niet gewonnen: twee nederlagen en twee keer gelijk. Op dit moment neemt Utrecht het uit op tegen degradatiekandidaat FC Groningen. De stand in de Euroborg is 1-1. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.