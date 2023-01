LIVE eredivisie | FC Groningen kiest de aanval in degradatiekraker met Cambuur

Sc Heerenveen was in de Derby van het Noorden met 3-1 te sterk voor FC Groningen. Vandaag, vier dagen later, heeft Groningen de andere buurman op bezoek. Cambuur staat momenteel laatste in de eredivisie, terwijl Groningen slechts drie punten meer heeft en zestiende staat. Volg het duel hier live.