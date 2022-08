LIVE eredivisie | FC Twente zonder Misidjan maar met Zerrouki tegen Excelsior

De Graafschap voelt zich belazerd door Sylla Sow: ‘Zo lang wij hier zitten, speelt hij niet voor ons’

De Graafschap is diep teleurgesteld in Sylla Sow. Hoewel de 26-jarige aanvaller een overeenkomst met de Superboeren had gesloten, besloot hij op het allerlaatste moment voor eredivisionist Go Ahead Eagles te kiezen.

29 augustus