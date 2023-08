LIVE eredivisie | FC Utrecht en Heerenveen trappen voetbalzondag af

Van Hooijdonk terug bij Studio Voetbal? ‘Als hij positief over Steijn spreekt, zal niemand hem geloven’

Excuses zijn gemaakt en het kort geding is van de baan. Toch zit voetbalanalist Pierre van Hooijdonk voorlopig niet aan tafel bij Studio Voetbal. Is een terugkeer op de buis nog mogelijk? Experts geven antwoord. ,,Hij is een gewaarschuwd man.”