LIVE eredivisie | Feyenoord op rozen tegen NEC: man meer en comfortabele voorsprong

Ondanks het gelijkspel in de Klassieker van afgelopen weekend, was Feyenoord voorafgaand aan deze speelronde nog altijd de koploper van de eredivisie. De Rotterdammers spelen vanavond een thuisduel met NEC, de nummer negen van de competitie, en kwam via Javairô Dilrosun al vroeg op voorsprong. Mis niets van het duel in ons liveblog.