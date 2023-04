LIVE eredivisie | Feyenoord slaat twee keer in twee minuten toe, RKC lijkt na halfuur spelen verslagen

Guillem Rodriguez komt na eenzame start op stoom bij ADO: ‘Bij Real trainde ik met Modric en Benzema’

Hoewel er na het puntenverlies in Kerkrade ongetwijfeld wat Spaans gevloek uit zijn mond is gekomen, zijn de manieren die Guillem Rodriguez (25) in zijn tijd bij Real Madrid heeft geleerd hem altijd bijgebleven. Een verhaal over eenzaamheid in Den Haag en trainen onder voormalig topspits Raúl.