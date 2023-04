LIVE eredivisie | Gehavend AZ kan nog geen vuist maken tegen Sparta

met video Arne Slot baalt van eigen fans: ‘Dit heeft ons duidelijk niet geholpen om de wedstrijd te winnen’

Trainer Arne Slot van Feyenoord wilde na de nederlaag tegen Ajax in de halve finale van het bekertoernooi (1-2) eigenlijk niet over de wedstrijd zelf praten. „Want dit heeft niets meer met voetbal te maken”, zei Slot, doelend op het incident in de Kuip na ruim een uur spelen.