LIVE eredivisie | Giménez en Hancko zorgen ervoor dat Feyenoord in slotfase derby niet meer hoeft te vrezen

PSV boekt overtuigen­de zege op emotionele avond in Nijmegen en klimt naar tweede plaats

PSV heeft bij de hervatting van de eredivisie een stevig signaal afgegeven. In Nijmegen won de ploeg van Ruud van Nistelrooij zaterdagavond onverwacht eenvoudig, met 2-4. Het verschil werd met name in de eerste helft gemaakt, toen PSV snel naar een 0-3 uitliep. Luuk de Jong, Olivier Boscagli en Joey Veerman vonden het net.