LIVE eredivisie | Go Ahead Eagles en FC Volendam willen domper van vorige week te boven komen

LIVE eredivisie | Promoven­dus Almere City vervolgt jacht op eerste zege bij Fortuna Sittard

Het eredivisiedebuut van Almere City werd niet wat het ervan had gehoopt. De promovendus ging ruim ten onder tegen FC Twente, maar hervat de jacht op de eerste zege op het hoogste niveau tegen Fortuna Sittard. De Limburgers hielden in het openingsweekend landskampioen Feyenoord knap op 0-0. Volg het duel in ons liveblog.